Ali Durmuş Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

21.08.2025 14:19
Mersin'in Mut ilçesinde annesini öldüren Ali Durmuş, hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Mut ilçesinde annesi Belkıs Durmuş'u (67) bıçaklayarak öldürüp tutuklandıktan sonra sevk edildiği hastanede tedaviye alınan Ali Durmuş (47) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, 24 Temmuz'da Deveci Mahallesi Yıldız Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öne sürülen Ali Durmuş ile annesi Belkıs Durmuş (67) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Durmuş, annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Ali Durmuş tutuklanarak Silifke M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ardından da psikolojik tedavisi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Ali Durmuş, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi Mersin'in Mut İlçesi Laal Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Seydi Salih Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

