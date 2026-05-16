Ali ez-Zeydi Başbakanlık Görevini Devraldı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, görevini eski Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'den resmen devraldı.
Başbakanlığın devir teslimi için Bağdat'ta resmi tören düzenlendi.
Zeydi, Başbakanlık ve "Silahlı Kuvvetler Komutanı" olarak görevini eski Başbakan Sudani'den devraldı.
Irak Meclisi'nde, 14 Mayıs'ta Başbakan Ali ez-Zeydi'ye ve kabinesinin 14 bakanına güvenoyu verilmişti.
