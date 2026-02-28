Ali Karadaği'nden Pakistan ve Afganistan'a Barış Çağrısı - Son Dakika
Ali Karadaği'nden Pakistan ve Afganistan'a Barış Çağrısı

28.02.2026 22:46
Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Karadaği, çatışmaları durdurma ve barış sağlama çağrısında bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Karadaği, Pakistan ve Afganistan halkına seslenerek çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

Karadaği, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün şahsım adına ve alimler ile kanaat önderleri adına Pakistan ve Afganistan'daki kardeşlerimize sesleniyorum: Bu çatışmayı durdurun." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının Kur'an ve rahmet ayı olduğunu vurgulayan Karadaği, "Şeytanların zincire vurulduğu, gök kapılarının açıldığı bir ayda kan kapıları nasıl açılır?" sözlerine yer verdi.

Pakistan ve Afganistan halklarının tek ümmet olduğunu vurgulayan Karadaği, "İslam, kıble birliği, tarih ve ortak kaderin iki toplumu birleştirdiğini" belirtti.

"Aranızdaki kan, hepiniz için kayıptır." diyen Karadaği, bu tür yaraların hafızalarda uzun süre kaldığını ve suçu olmayan gelecek nesillere acı bir miras bıraktığını kaydetti."

Karadaği, "Güç, kendi evlatlarını yediğinde ne anlam taşır? Kardeşin kardeşe döktüğü kan üzerine hangi zafer inşa edilebilir?" sözleriyle çatışmaların sonuçlarına dikkati çekti.

Açıklamasında liderlere, alimlere ve kanaat önderlerine de seslenen Karadaği, ramazan ayının muhasebe ve ateşkes için fırsat olması gerektiğini belirterek, "Bu ayı ateşi durdurmak için bir durak, onurlu bir barış için bir kapı yapın." çağrısında bulundu.

Karadaği, bir ümmetin kanını koruduğu ölçüde yüceldiğini, öfkesine hakim olduğu ölçüde büyüdüğünü ve hikmeti silahın önüne koyduğu ölçüde güçlü kaldığını belirterek "Allah için, İslam için, ramazanın hürmeti için ve aranızdaki kardeşlik için çatışmayı durdurun." ifadelerini kullandı.

Silahların bırakılarak diyalog kapılarının açılmasını isteyen Karadaği, "Aranızdaki barış güçtür, uyum izzettir ve kanın korunması bu mübarek ayda Allah'a yaklaştıran bir ibadettir." değerlendirmesinde bulundu.

Pakistan ile Afganistan arasında iki ülke sınırı kabul edilen Durand Hattı boyunca karşılıklı saldırılar sürüyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Pakistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

