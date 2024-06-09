Ali Koç Üçüncü Kez Fenerbahçe Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Ali Koç Üçüncü Kez Fenerbahçe Başkanı Seçildi

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Fenerbahçe Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurul'unda Ali Koç, 26 bin 947 oydan 16 bin 464'ünü alarak Üçüncü kez Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Ali Koç, kürsüye Aziz Yıldırım'la birlikte çıktı. Koç'u tebrik eden Yıldırım, 'İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz.' dedi. Ali Koç ise 'Artık Fenerbahçe çağı başlıyor' ifadesini kullandı.

09.06.2024 21:43
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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurul'unda Ali Koç 26 bin 947 oydan 16 bin 464'ünü alarak Üçüncü kez Fenerbahçe'nin başkanı oldu. Ali Koç, kürsüye Aziz Yıldırım'la birlikte çıktı. Koç'u tebrik eden Yıldırım, "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz." dedi. Ali Koç ise "Artık Fenerbahçe çağı başlıyor" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tamamlandı. 26 bin 947 geçerli oydan Ali Koç 16 bin 464'ünü  alırken, Aziz Yıldırım için ise 19 bin 483 oy kullanıldı. Bu sonuçlara göre Ali Koç 3'üncü kez yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi.

"Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık"

Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un elini havaya kaldırarak tebrik etti. Yıldırım kısa bir konuşma yaparak şunları söyledi: "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" dedi. Yıldırım konuşmasının ardından stattan ayrıldı.

"Sonuçlar hepimize hayırlı olsun"

Ali Koç ise, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Fenerbahçeliler, güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi hep beraber tamamladık. Bugün yaklaşık 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir mutluluk, yeni bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğü, pek çok konuda büyüğüz, kongrede de gösterdik. Biz Yüksek Divan Kurulu toplantılarımızı bile, rakip takımların üye sayısından fazla olduğu için demokrasi şöleni şeklinde yapıyoruz. Sonuçlar, hepimize hayırlı uğurlu olsun."

"Artık Fenerbahçe çağı başlıyor"

"Kampanya süresi boyunca birkaç kez, özellikle buradaki son konuşmamda tekrar ettim. Bu yarışın kaybedeni olmasın, kazananı olsun ve o da Fenerbahçe olsun dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Bundan sonra önümüze bakma zamanı. Artık Fenerbahçe çağı başlıyor. Başarılara doyacağımız. Dünyada Fenerbahçeli olmayanların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarıları elde edeceğimiz dönem, yarından itibaren başlamaktadır.

"Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır"

Artık Fenerbahçe adını duyunca, rakiplerimizin irkileceği döneme giriyoruz. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren, bu yeni yönetimin parçası olalım. Herkesin çorbada tuzu olsun. Bizler, hiçbir kulüpte olmayan bu dostluk dizelerinin sahipleriyiz. Hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz. Size şampiyonluk yolunda kuracağımız takım yolunda belli taahhütler verdik. Bir diğer taahhüt ve kalıcı şekilde gerçekleştireceğimiz, kırgınlıklar bitsin, geleceğe yepyeni sayfa açalım. Bu yolda, samimi bir şekilde hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan, bir adım atan herkese 10 adım atacağımızdan zerre şüpheniz olmasın. Bize oy verilsin veya verilmesin, bu kutsal renkler altında birleşmek için elimizden geleni yapacağız.

"Artık değişim zamanı"

Sizden ilk ricam, hepimizin ilk vazifesi, Fenerbahçe'yi, hocasını, sporcularını, yönetimini, başkanını, sosyal medyada oyuncak, çerez haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü rekabete, bize belden aşağıya vuranlara ve yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım enerjiyi. Eminim Riva tarafında bu akşam ki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Küskünlükleri arkamızda bırakarak daha güçlü Fenerbahçe oluşturalım. Fenerbahçe için yeni bir dönemin başlangıcı için çalışıyoruz. Dün olduğu gibi, bugün de Fenerbahçe'nin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutacağız.

"Fenerbahçe sağnağı başlıyor"

Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil, yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Çünkü biz, sesimizi değil, sözümüzü ve gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz. ve yarın sabah ilk başlangıcımızı yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ali Koç Üçüncü Kez Fenerbahçe Başkanı Seçildi - Son Dakika

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