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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Beyefendi Muğla'dan, biz Bodrum'dan konuşuyoruz. O sürekli yalan söylüyor, algı yapıyor, terör diyor, iftira atıyor. 2019'da seçilen belediye başkanlarımıza bakın, hangisi terörden yargılandı? Ama senin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanın kapkaççı Melih Gökçek, yüz bin kez FETÖ'den yargılanmalıydı. Bugün 3 Mart. Hilafetin bir yere kaldırılıp bırakıldığı gün. Laikliğe ilk adımın atıldığı gün. Laik cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün. Senin partinde 'Hilafet gelsin yürüyüşleri' yapan soysuzlar var" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Muğla'da, Bodrum Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışına katıldı. Burada konuşan Başarır, şunları söyledi:

"BAZEN BU MUHTERİS KONUŞURKEN BU ÜLKEYİ 22 YILDIR KİM YÖNETİYOR ŞAŞIRIYORUM"

"Bodrumlu yurttaşlarımız kendi arabalarıyla, bisikletleriyle, yayan geldi buraya. Ama bir kişi de tam bu dakikalarda Muğla merkezde: Tek adam. Ben konuşmamı beklerken danışmanlarım, söylediği yalanları madde madde atıyordu bana. Diyor ki 'Muğla turizm ve tarımda Antalya'nın gerisinde.' Ah Ahmet Aras, Turizm Bakanısın ya sen. Ah Tamer Mandalinci sen de Tarım Bakanı olacaksın ya. Bazen bu muhteris konuşurken bu ülkeyi 22 yıldır kim yönetiyor şaşırıyorum. Adam teflon tava gibi, hiçbir şey yapışmıyor. Bu ülkeyi sen yönetiyorsun. 2019'da biz belediyeleri kazandık. Bu belediye başkanları aslında yanlış işler yaptı bence. Niye? Ulaşımda emekliden, öğrenciden para almıyor, çok az alıyor. Birçok belediye maliyetinin yüzde 10'una yemek dağıtıyor. Hastalara bakım merkezleri açıyor. Yani şu anda Muğla'da konuşan muhterisin yapması gereken her şeyi yapıyor. O da diyor ki herhalde bu ülkeyi CHP'li belediyeler yönetiyor. Doğru. Çünkü sen emekline 10 bin lira maaş verecek kadar aciz bir insansın. Sen, bu ülkede üniversiteyi kazanan her 10 çocuktan 8'ine yurt vermeyecek kadar zalim bir insansın. Sen bu ülkenin ev hanımlarını mutfağına, kaderine terk eden bir insansın. ve şimdi bizi suçluyor.

"BEN MUĞLA'DA, KÖYCEĞİZ'DE, MARMARİS'TE HİÇ ÇÖP GÖRMEDİM. AMA BİZİM ÇÖPE ATTIĞIMIZ ADAMI ADAY YAPTINIZ"

Ahmet Aras, yaptıklarını anlatıyor, diyor ki 'Büyük felaketler geldi başımıza. Ona rağmen direndik. Orman yangınları, pandemi, deprem... Bir uzaylılar gelmedi Muğlaya.' O da geldi. Aydın Ayaydın, uzaydan geldi bence, burada mı yaşıyor? Bu topraklarda yaşayan, burada doyan, burada uyanan bir aday bulamadın da DYP, ANAP, CHP, AKP'de gezen bir adamı yolladın? Bunların bir milletvekili var, Kadem Mete çıktı, trafik sorunundan, çöplerden bahsediyor. Yazları ben de burada yaşıyorum. Dedim ki 'Ben Muğla'da, Köyceğiz'de, Marmaris'te hiç çöp görmedim. Ama bizim çöpe attığımız bir adamı aday yaptınız.' Biz sadece Bodrum'a bir belediye başkan adayı vermedik, Türkiye'ye uzun yıllar hizmet edecek bir siyasetçi de yolladık. Buraya koyduğun büyükşehir adayı, Tamer'in 2 buçuk katı yaşında. Keşke onun kadar aklı, bilgisi, öngörüsü de olsa.

"SÜREKLİ YALAN SÖYLÜYOR, ALGI YAPIYOR, TERÖR DİYOR İFTİRA ATIYOR..."

Beyefendi Muğla'dan, biz Bodrum'dan konuşuyoruz. O sürekli yalan söylüyor, algı yapıyor, terör diyor, iftira atıyor. 2019'da seçilen belediye başkanlarımıza bakın, hangisi terörden yargılandı? Ama senin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanın kapkaççı Melih Gökçek, yüz bin kez FETÖ'den yargılanmalıydı. Bugün 3 Mart. Hilafetin bir yere kaldırılıp bırakıldığı gün. Laikliğe ilk adımın atıldığı gün. Laik cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün. Senin partinde 'Hilafet gelsin yürüyüşleri' yapan soysuzlar var. ben Bodrum'a mandalinayı getiren ve Atatürk'ün bu yüzden Mandalinci soy ismini koyduğu pırıl pırıl bir genci aday yapıyorum. Sen ise Ata'ma hakaret eden Şevki Yılmaz'ın oğlunu Kocaeli'nden milletvekili yapıyorsun. Ne yüzle Muğla'ya geliyorsun? 5 yıldır bu ülkeyi talan ediyorlar. Seçimin son 3 ayında Öcalan'ın ya da Karayılan'ın videosuyla milyarlarca lira para harcayıp halkı kandırıyorlar. Ama 31 Mart'ta çok daha büyük bir ders alacaklar. Artık halk uyandı. Biz 1999'da olduğu gibi terörist başını bu ülkeye getirip yargılayan Genel Başkan Bülent Ecevit'in çocuklarıyız. Sen ise onun kardeşinin mektubunu TRT'de okutan adamsın.

"31 MART'TA BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE 11 BÜYÜKŞEHRİ ALIYORUZ"

31 Mart'ta başta İstanbul, Muğla olmak üzere 11 büyükşehri alıyoruz. Bursa'yı, Manisa'yı, Denizli'yi, Balıkesir'i, Kastamonu'yu, Kırıkkale'yi alıyoruz. 2023 seçimlerinde tek adam oradan rekor oy aldı. 2 gün önce de Türkiye'de kredi kartı borçlarının en fazla olduğu il açıklandı, Bayburt'muş. Yapmayın kendinize bu kötülüğü, takım tutar gibi parti tutmayın. O yüzden en az 3 yılımızı Bayburt'a vereceğiz. Bayburtluları uyandıracağız. Muğla'nın ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanıyla 3 gündür tüm ilçeleri geziyoruz. Gerçekten muhteşem. Muğla'da en az yüzde 65 oy istiyoruz. Bodrum'da en az yüzde 70 oy istiyoruz. Dalaman'ı, Ortaca'yı, Köyceğiz'i tekrar alıyoruz. Nüfusunuz 1 milyon 56 bin. Bütçeniz 10 milyar. Ama yazın 5 milyon yurttaşımızı misafir ediyoruz. Yani Muğla'nın bütçesi 40 milyar olmalı. Bu konuda Meclis'te gerekli önergeleri vereceğiz, söz veriyorum. Biraz önce Aydın Ayaydın'ın pankartlarını gördüm. Demiş ki 'Bodrum trafik çilesi çekmeye mecbur değil.' Şu yoldan sorumlu olan Ahmet Aras mı? Recep Tayyip Erdoğan ve Karayolları. Ama söz veriyoruz, önce Muğla'yı sonra ilk seçimde Türkiye'yi alacağız ve ulaşım sorununu bitireceğiz."