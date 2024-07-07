Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe'ye Vandal Saldırı

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(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce zarar verildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinin Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe vandal saldırının hedefi oldu. Kamera görüntülerinde yer alan iki genç, ellerindeki sprey boya ile kafenin duvarlarına çizim yaptı.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, ilçe halkının vergileri ile hizmete dönüşen uygulamaların tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer, ellerinde kamera görüntülerinin bulunduğunu bildirerek, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yenibağlar'da bulunan Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe nasıl ve neden bu halde? Çünkü iki genç arkadaşımız kamu malına zarar vermek ve sprey boyayla dilediklerini yapmakta bir yanlış görmedikleri için. Kamera görüntüleri elimizde, yasal süreci en kısa sürede başlatıyoruz. Eğer özür dilemek, açıklama veya temizlik yapmak isterlerse iki gencimize de kapımız açık. Deneyimli Kafe'mize bekliyoruz. Lütfen kamu malına zarar vermenin insani bir davranış olmadığını öğrenelim."