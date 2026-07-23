Ali Yalçın'ın Babası Vefat Etti

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın babası Selahattin Yalçın, hayatını kaybetti.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Ali Yalçın'ın vefat eden babası Selahattin Yalçın için Tokat'ın Artova ilçesindeki Kızılca Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

Namaz sonrası Selahattin Yalçın'ın cenazesinin Ahmetdanişment Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirilen açıklamada, "Merhum Selahattin Yalçın'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın başta olmak üzere kıymetli ailesine, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verildi.