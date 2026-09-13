Aliağa\'da 7 kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan ve 7 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şakran Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Ekipler, devriye sırasında bir inşaattaki şüpheli 3 kişiyi fark edip, yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, Şakran Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalınan kablolar bir konteyner içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.