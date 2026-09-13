Aliağa'da 7 kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aliağa'da 7 kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Aliağa\'da 7 kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde devriye gezen jandarma ekipleri, bir inşaatta hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakaladığı 3 şüphelinin 7 ayrı kablo hırsızlığına karıştığını belirledi. Piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan kablolar sahiplerine teslim edilirken, mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalanan ve 7 ayrı kablo hırsızlığı olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Şakran Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi gerçekleştirildi. Ekipler, devriye sırasında bir inşaattaki şüpheli 3 kişiyi fark edip, yakaladı. Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında, Şakran Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çalınan kablolar bir konteyner içerisinde bulunarak sahiplerine teslim edildi. Kabloların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aliağa'da 7 kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aliağa'da 7 kablo hırsızlığına karışan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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