Aliağa'da HABAŞ işçileri, cep telefonu yasağını protesto ederek iş bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aliağa'da HABAŞ işçileri, cep telefonu yasağını protesto ederek iş bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aliağa\'da HABAŞ işçileri, cep telefonu yasağını protesto ederek iş bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yönetimin cep telefonu yasağı getirmesi üzerine sabah vardiyasındaki işçiler iş bıraktı. Telefonlarını teslim etmek istemeyen çalışanlar tesis önünde beklerken zaman zaman gerginlik yaşandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, 18 kişinin öldüğü HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda işçilerin cep telefonuyla içeri girmesinin yasaklanması üzerine sabah vardiyasındaki çalışanlar iş bıraktı, gerginlik çıktı.

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 9 Kasım'da saat 12.00 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbarı üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından söndürüldü. İlk belirlemelere göre sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşanan patlamada 18 işçi yaşamını yitirdi. 14 işçi de yaralandı.

Olayda kusurlarının bulunduğu değerlendirilen şirket yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü ve işveren vekili, kalite ve planlama müdürü-işveren vekili, idari müdür, şirketin Aliağa şube müdürü, çelikhane müdürü, mekanik bakım şefi, çelikhane şefi, periyodik kontrol mühendisi, bölüm mühendisi, vinç mekanik bakım mühendisi olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, 'Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçlamasıyla tutuklandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran ile birlikte 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

İŞÇİLER CEP TELEFONU YASAĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, bugün ev hapsindeki Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla işçiler tesise cep telefonuyla alınmadı. Fabrikadan 'Tüm çalışanların dikkatine. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başaran'ın talimatıdır. Cep telefonuyla içeri girilmeyecektir. Güvenlik noktasında oluşturulan kutuya cep telefonları konulacaktır. Telefonunu vermek istemeyenler, içeri alınmayacaktır' anonsu yapıldı. Ayrıca aynı duyuru, yazılı olarak fabrika duvarına da asıldı.

Tesise gelen işçiler, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri için karara tepki gösterdi. İş bırakma eylemi başlatan işçiler, tesis önünde bekleyişe geçti. Bazı anlar gerginlik de yaşandı.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuDemir ÇelikEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı Telefon yasağına iş bırakan HABAŞ işçilerine jandarmadan gözaltı
Eski basın danışmanı Emre Olur’a Peker cephesinden kesin mesaj Eski basın danışmanı Emre Olur'a Peker cephesinden kesin mesaj
Koltuğu 24 saat geçmeden doldu İşte Kırmızı Şeytanlar’ın yeni hocası Koltuğu 24 saat geçmeden doldu! İşte Kırmızı Şeytanlar'ın yeni hocası
Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi’nde kıldı, ardından Kapalıçarşı’ya geçti Sadık Khan cuma namazını Sultanahmet Camisi'nde kıldı, ardından Kapalıçarşı'ya geçti
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
17:05
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
Nathan Ake rehabilitasyonda yeniden sakatlandı: Dönüş tarihi belirsiz
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:54:01. #7.12#
SON DAKİKA: Aliağa'da HABAŞ işçileri, cep telefonu yasağını protesto ederek iş bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android