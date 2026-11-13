Aliağa'da HABAŞ işçilerinin cep telefonu yasağı eyleminde çok sayıda gözaltı yapıldı - Son Dakika
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Aliağa'da HABAŞ işçilerinin cep telefonu yasağı eyleminde çok sayıda gözaltı yapıldı

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Aliağa\'da HABAŞ işçilerinin cep telefonu yasağı eyleminde çok sayıda gözaltı yapıldı
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Aliağa\'da HABAŞ işçilerinin cep telefonu yasağı eyleminde çok sayıda gözaltı yapıldı
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Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'daki patlama sonrası cep telefonu yasağına tepki gösteren işçilerin fabrika önünde yolu kapatıp başlattığı oturma eylemine jandarma müdahale etti. Müdahalede çok sayıda işçi gözaltına alındı.

(İZMİR) – İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından cep telefonlarının fabrika içerisine alınmasının yasaklanmasına tepki gösteren ve fabrika önünde yolu trafiğe kapatan işçilere, jandarma müdahale etti. Müdahalede çok sayıda işçi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından işçiler ile fabrika yönetimi arasında cep telefonu yasağı nedeniyle gerginlik yaşandı.

İşçilere, sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde yapılan anonsla, patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilen HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın talimatıyla cep telefonlarını güvenlik noktasına bırakmalarının gerektiği duyurulmuş, işçiler de bu duruma tepki göstererek fabrika önündeki yolu trafiğe kapatmış ve oturma eylemi başlatmıştı.

Eyleme jandarma ekipleri müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İŞÇİLERDEN ÜCRETLİ YAS İZNİ VE BAĞIMSIZ DENETİM TALEBİ

İşçiler, oturma eylemi sırasında yaptıkları açıklamada, patlamada hayatını kaybeden mesai arkadaşları nedeniyle beş gün ücretli yas izni verilmesini, fabrikanın Makine Mühendisleri Odası gibi bağımsız kurumlar tarafından denetlenmesini ve gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadan üretime başlanmamasını talep etti. Denetim ve iş güvenliği süreçlerine fabrikanın her bölümünden işçilerin de dahil edilmesi gerektiği belirtilerek, çalışma alanlarındaki risklerin belirlenmesinde işçilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasının önemine işaret edildi. Ayrıca, işçilerin, eyleme katılımın artmasını engellemek amacıyla fabrika yönetiminin 16.00-00.00 vardiyasını iptal ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA
Cep TelefonuDemir ÇelikJandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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