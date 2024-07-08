Aliağa'daki otluk yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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Aliağa'daki otluk yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan otluk yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Karadut mevkiinde meydana geldi ve ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

08.07.2024 17:00
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Aliağa'daki otluk yangınına havadan ve karadan müdahale

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Aliağa ilçesi Karadut mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı otluk alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Aliağa Belediyesine bağlı su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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