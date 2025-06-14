Aliağa Esnafı Salih Yiyitalp'in Cenazesi Törenle Uğurlandı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiyitalp'in Aliağa'da düzenlenen cenaze törenine katıdı. Başkan Tugay, Yiyitalp'in yakınlarına taziyede bulundu.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiyitalp (43), dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yiyitalp'in cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Kabristanı'na defnedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da cenaze törenine katılarak Yiyitalp'in yakınlarına ve Aliağalı vatandaşlara başsağlığı diledi. Cenaze törenine katılanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Güç, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur de yer aldı.

Salih Yiyitalp kimdir?

Salih Yiyitalp, 1982 yılında Aliağa'nın Horozgediği Mahallesi'nde dünyaya geldi. Otobüs ve nakliye işletmeciliği alanlarından faaliyet gösterdi. 2014 yılında Aliağa Şoförler Odası Başkanlığı'na, 2021 yılında Aliağa Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığı'na seçildi. 2014 yılında 'Türkiye'nin En Genç Şoförler Odası Başkanı' olarak bu göreve seçildi. 2023 yılında Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri 16. Bölge Birliği Yönetim Kurulu'na ve İzmir Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu'na seçildi.