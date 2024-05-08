Alibeyköy\'de Okul Müdürü Silahla Öldürüldü, Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) - Alibeyköy'de özel bir okulda okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldürmekten gözaltına alınan 2006 doğumlu Y.K. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifade işlemleri Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'nde yapıldı.

Eyüpsultan ilçesine bağlı Alibeyköy semtinde dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan (74), 5 ay önce diğer öğrencilerin eğitimlerini engelleyecek şekilde disiplinsiz davranışları nedeniyle uzaklaştırma cezası alan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurularak ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Oktugan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Olay eğitim dünyasında büyük üzüntü yaratırken, aslen Iraklı bir ailenin çocuğu olan ve Türk vatandaşlığı aldığı öğrenilen Y.K. Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Y.K.'nın savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor.