Alireisoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Edirne Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Alireisoğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre"de Mehmet Futsi'nin "Gizli Yüz" fotoğrafını seçen Alireisoğlu, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" başlıklı fotoğrafını tercih etti."

Alireisoğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Spor" kategorisinde de Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yarın saat 17.00'ye kadar devam edecek.