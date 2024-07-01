Alişan, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Alişan, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da konser verdi. Atatürk Kültür Parkı'nda gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluşan Alişan, bazı eserlerini seslendirdi. Alişan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti. Türkiye Kültür Yolu Festivali ise 29 Haziran'da başlayıp 7 Temmuz'a kadar sürecek ve konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

01.07.2024 10:07
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Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Alişan, bazı eserlerini seslendirdi.

Alişan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Van'da en son 12 yıl önce konser verdim. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alişan, Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

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