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Aliya İzzetbegoviç Anıldı

Aliya İzzetbegoviç Anıldı

Erbaş, İzzetbegoviç'i İslam'ın ahlak ilkeleriyle örnek bir lider olarak değerlendirdi.

23.10.2024 14:47
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mütefekkir ve entelektüel kişiliği ile İzzetbegoviç'i değerli bir devlet ve siyaset adamı ve bilge lider haline getiren, İslam inancı ve İslam'ın ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığı olmuştur." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi tarafından düzenlenen "Bir Büyük Mütefekkir: Aliya İzzetbegoviç" panelinin açılış oturumuna başkanlık yaptı.

Burada konuşan Erbaş, 20. yüzyılda İslam dünyasının yetiştirmiş olduğu önemli mütefekkir ve devlet adamlarından biri olan Aliya İzzetbegoviç'in İslam'ın hakikatlerini kavrayan, yüksek özgüveniyle şahsiyetli duruşu ve ilkeli hayat tarzıyla örnek bir düşünce ve eylem insanı olduğunu söyledi.

Sosyolojiden psikolojiye, edebiyattan sanata, siyaset biliminden hukuka kadar geniş bir bilgi birikimi olan Aliya İzzetbegoviç'in fikirleri ve mücadelesiyle İslam dünyasına yeni bir soluk getirdiğini vurgulayan Erbaş, "Onun benimsediği ve savunduğu düşüncelerin temelinde Kur'an ve İslami değerler bulunmaktadır. Onun siyaset düşüncesinin ve pratiğinin temeli de İslam ahlak ilkelerine dayanmaktadır. Mütefekkir ve entelektüel kişiliği ile İzzetbegoviç'i değerli bir devlet ve siyaset adamı ve bilge lider haline getiren, İslam inancı ve İslam'ın ahlak ilkelerine sıkı sıkıya bağlılığı olmuştur." diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç'in tüm ön yargılardan, şekilcilikten, yapaylıktan, maddiyatçılıktan uzak olduğunu belirten Erbaş, "İnsanın maddi ve manevi dünyasını birlikte değerlendiren İslam, Aliya için insanlığın tek kurtuluş yoludur. Gerek Bosna Hersek gerekse İslam dünyası ile ilgili temel sorun ve çözümlere bu çerçeveden bakmış, günümüzde yaşanan bireysel ve toplumsal problemlerin çözümünü de Kur'an'ın ve Peygamberimizin sünneti ve hadislerinin emrettiği gibi orta yolda görmüştür. Bu düşünce onun, dünyaya huzur ve barış için sunduğu bir çıkar yol, bir orta yol mesajı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna savaşının 1992'de başladığını anımsatan Erbaş, Aliya İzzetbegoviç'in ismini de o zaman duyduklarını ve Bosna için seferber olduklarını belirtti.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic de Aliya İzzetbegoviç'in Gazze, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşanan haksızlıklara karşı duruşundan ilham alarak adalet mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Daha sonra panelde konuşmacı olan Dr. Hüseyin Kansu, Doç. Dr. Admir Mulaosmanoviç ve Müftü Remzi Pitiç, Aliya İzzetbegoviç'i bütün yönleriyle ele alan sunumlar gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aliya İzzetbegoviç Anıldı - Son Dakika

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