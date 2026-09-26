Aliyev Bakü'deki 2. Yatırım Forumu'nda petrol dışı sektörlerin önemini vurguladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için petrol ve doğal gaz dışındaki sektörlerin potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, yenilenebilir enerji, lojistik, ulaştırma, elektrik ihracatı ve madenciliğin ülke ekonomisinin gelecekteki önemli itici güçleri olacağını söyledi.

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 2. Uluslararası Yatırım Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

İstikrarlı ekonomi ile bağımsız finansal ve ekonomik sistemin önemine dikkati çeken Aliyev, farklı sektörlerden çok sayıda önde gelen uluslararası şirketin Azerbaycan'ı güvenilir ortak olarak gördüğünü kaydetti.

Aliyev, "Azerbaycan'a son 20 yılda yarısı doğrudan yabancı yatırım olmak üzere yaklaşık 350 milyar dolar yatırım yapıldı." bilgisini paylaştı.

Uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme için petrol ve doğal gaz dışındaki sektörlerin potansiyelinden yararlanılması gerektiğini aktaran Aliyev, yenilenebilir enerjinin bu açıdan büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki sektöründe 157 gigavatlık enerji potansiyeli bulunduğuna işaret eden Aliyev, buna halihazırda faaliyette olan karasal güneş ve rüzgar santrallerinin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev, "Hedefimiz, elektrik üretiminde doğal gaz tüketimini mümkün olduğunca asgari düzeye indirmek ve bu rezervi ihracat için kullanmak. Önümüzdeki 5 yıl içinde yenilenebilir enerji Azerbaycan'ın her yerinde olacak." diye konuştu.

Yenilenebilir enerjinin yalnızca üretimden ibaret olmadığını, iletim ve depolama kapasitesinin de geliştirilmesi gerektiğini belirten Aliyev, halihazırda 250 megavatlık depolama kapasitesine sahip olduklarını, bunun ise yalnızca başlangıç olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın önemli bir elektrik enerjisi tedarikçisi olmayı hedeflediğini anlatan Aliyev, petrol, doğal gaz, petrol ürünleri, petrokimyasallar ve gübrenin yanı sıra özellikle Avrupa pazarına elektrik enerjisi ihraç etmek istediklerini vurguladı.

Aliyev, "Özellikle Avrupa pazarına elektrik enerjisi ihracatı da enerji güvenliğini, bağlantılılığı ve karşılıklı bağımlılığı güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve lojistik ekonominin önemli itici gücü

Ekonominin bir diğer önemli itici gücünün lojistik, ulaştırma ve bağlantılılık olduğunun altını çizen Aliyev, uzun süredir bu alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Azerbaycan'ın fiziksel altyapı oluşturduğunu, yatırımcılar için daha anlaşılır bir iş ortamı tesis ettiğini ve komşu ülkelerle çalıştığını ifade eden Aliyev, ülkenin denize kıyısı olmaması nedeniyle transit ülke olabilmesinin komşularıyla ilişkilerine bağlı olduğunu vurguladı.

Aliyev, transit taşımacılığın geliştirilmesi için demir yolları, deniz limanları, hava kargo taşımacılığı ve otoyollara büyük yatırımlar yaptıklarını hatırlattı.

Azerbaycan'ın hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney ulaşım güzergahlarında aktif şekilde yer aldığını aktaran Aliyev, transit yük taşımacılığında hızlı büyüme yaşandığını ifade etti.

Aliyev, "Azerbaycan üzerinden transit yük taşımacılığı bu yıl 16 milyon tona ulaşacak. Hedefimiz, 2030'a kadar hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney güzergahlarında 25 milyon tona, hatta daha fazlasına ulaşmaktır." şeklinde konuştu.

Azerbaycan'ın artık yalnızca Kafkasya ülkesi olarak değil, siyasi, ekonomik ve ulaştırma açısından Orta Asya ile de bütünleşen bir ülke olarak konumlandığını dile getiren Aliyev, ulaştırmanın yönetimi, dijitalleştirilmesi, gümrük yönetimi ve yatırımcılara yönelik açık düzenlemelerin ülkenin potansiyelini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Yeni iletim hatları ve madencilik yatırımları

Elektrik enerjisi ihracat kapasitesinin de önemli olduğuna dikkati çeken Aliyev, yeni iletim hatları üzerinde çalıştıklarını, mevcut hatları genişlettiklerini, bunun gelecekte ekonomik kalkınmanın önemli parçalarından biri olacağını anlattı.

Madenciliğin de büyük potansiyele sahip alanlardan biri olduğunu ifade eden Aliyev, birkaç gün önce madencilik alanında devlet programının kabul edildiğini söyledi.

"Sözleşmelerin tek bir kelimesi bile değiştirilmedi"

Petrol ve doğal gaz sektörünün Azerbaycan ekonomisindeki önemini sürdüreceğini belirten Aliyev, bu alandan elde edilen servetin yeniden yatırıma dönüştürülmeye devam edeceğini bildirdi.

Azerbaycan'ın yatırımcılar açısından güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayan Aliyev, "Petrol ve gaz sektörünün gelişmesine öncülük eden yatırımlar ve 30 yıl önce imzalanan sözleşmeler hala tamamen korunuyor. Tek bir kelimesi bile değiştirilmedi ve bu da yatırımcıları çekmemizdeki faktörlerden biriydi." dedi.

Manatın dolar karşısındaki kuru 2017'den bu yana değişmedi

Azerbaycan'ın ulusal para biriminin istikrarlı olduğunu dile getiren Aliyev, "Nisan 2017'de 1 dolar 1,7 manat idi ve bugün de aynı. Böyle devam edecek çünkü ticaret dengemiz iyi." ifadelerini kullandı.

Aliyev, güvenliğin de yatırımcılar açısından önemli faktörlerden biri olduğunu belirterek, Azerbaycan'ın güvenli bir ülke olduğunu ve suç durumunun kontrol altında bulunduğunu söyledi.