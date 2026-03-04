Aliyev'den Hamaney'e Taziye Ziyareti - Son Dakika
Aliyev'den Hamaney'e Taziye Ziyareti

04.03.2026 14:21
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın Dini Lideri Hamaney için taziye ziyaretinde bulundu.

(ANKARA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD ve İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitiren İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran'ın Bakü Büyükelçiliği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Aliyev, Hamaney için açılan taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 4 Mart tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ve birçok sivilin hayatını kaybetmesi dolayısıyla taziyelerini iletti. İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki Büyükelçisi Mücteba Demirçili, Cumhurbaşkanı'nı karşıladı."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı taziye defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Daha sonra Cumhurbaşkanı, Büyükelçi ile görüştü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'a yaptığı ziyaretler sırasında Ayetullah Ali Hamaney ile gerçekleştirdiği görüşmeleri her zaman güzel anacağını belirtti. Mücteba Demirçili ise Büyükelçiliğe gelerek taziyelerini ilettiği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti."

Kaynak: ANKA

