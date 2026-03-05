Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı

05.03.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nahçıvan Havalimanı'na İHA ile saldırı düzenlenmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den ilk açıklama geldi. Orduya İHA saldırılarıyla ilgili talimat verildiğini belirten Aliyev, "İran'a karşı operasyona katılmıyoruz; ancak bizden özür dilemeliler" dedi. İranlı yetkililer ise, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Nahçıvan Havalimanı, İran'a ait kamikaze tipli insansız hava aracının (İHA) saldırısına uğradı. Aynı saldırıda bir İHA da Şekerabad köyünde okul binasının yakınına düştü.

Bölgede tansiyonu yükselten saldırı sonucu havalimanı binasında hasar oluştu, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer tarafından saldırının ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

"SORUMLULUK TAMAMEN İRAN'A AİT"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran topraklarından gerçekleştirilen İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. İHA'ların teknik özelliklerinin ve saldırıların detaylarının araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan Savunma Bakanlığı, herhangi bir askeri gereklilik olmadığı halde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz topraklarında sivil altyapıya karşı gerçekleştirilen saldırıları kesin bir şekilde kınamaktadır. Gerçekleşen olayda sorumluluğun tamamen İran'a ait olduğu vurgulanmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ülkemizin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması, sivil kişilerin ve sivil altyapının güvenliğinin sağlanması için gerekli karşılık tedbirlerini hazırlamaktadır ve bu saldırılar cevapsız bırakılmayacaktır" denildi.

Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

ALİYEV: BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİLER

Orduya saldırılar konusunda "Hazırlıklı olun" talimatı verildiğini belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istedi.

İRAN, İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

İranlı yetkililer ise, "Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz" açıklamasında bulundu. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran tüm ülkelerin egemenliğine saygı duyar. Azerbaycan'a İHA saldırısı gerçekleştirdiğimiz yönündeki iddialar doğru değildir. Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmak isteyen Siyonist rejim bu tür provokatif eylemler gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • eyyup.acar eyyup.acar:
    israil dostu der tabi 27 4 Yanıtla
    Ferit Ferit:
    boş yazmışsın. 1990-93 kadar hiçkimse yardım etmedi Azerbaycana İsrail yardıma gelmişdi. kızma İran Ermenistana silah gönderdiğinde Türkiyeden yardım istemişdi Elçibey yardım etmemişdiniz 2 7
  • 1234 1234:
    ne yapcan sendemi irana girecen en büyuk hata olur 14 1 Yanıtla
  • Cengiz Soydemir Cengiz Soydemir:
    buyur katıl sende?? 6 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Tuhaf durum İran füze atıyor, Türkiye ye ,Azerbaycan a, biz ,füze atmadık demiyor??Gazze deki insanlar ölürken, İran da sessiz kaldı İsrail e??? 1 1 Yanıtla
  • Zaur Ali Zaur Ali:
    Yüz yıllardır İran’ın dost mu düşman mı olduğunu çözemedik 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom
ABD’den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA’ları büyük tehlike arz ediyor ABD'den dikkat çeken uyarı: İran kamikaze İHA'ları büyük tehlike arz ediyor
ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı ABD ordusu saldırı görüntülerini paylaştı: Tarihte ilk kez kullanıldı

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:35
Real Madrid’de kriz: Arda Güler’i sırtından bıçakladılar
Real Madrid'de kriz: Arda Güler'i sırtından bıçakladılar
15:19
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye’den ayrılabilirim
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:24
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı
Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:21:18. #7.12#
SON DAKİKA: Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.