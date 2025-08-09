Aliyev: Kafkaslar'da Tarihi Barış Adımı - Son Dakika
Aliyev: Kafkaslar'da Tarihi Barış Adımı

09.08.2025 00:09
Aliyev, Ermenistan ile imzalanan deklarasyonun yeni fırsatlar yaratacağını ve barışı tesis ettiğini duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile imzalanan ortak deklarasyonun hem ikili ilişkilerde hem de çok sayıda ülke için yeni fırsatlar sunacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde düzenlenen üçlü zirvenin ardından Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Beyaz Saray'da ortak deklarasyona imza attı.

Burada konuşan Aliyev, bugünü, "yeni bir tarihin yazıldığı gün" olarak nitelendirdi.

Trump'ın Asya, Afrika ve Güney Kafkasya'daki çatışmaları kısa sürede sona erdirdiğini söyleyen Aliyev, imzalanan ortak bildirinin yeni bağlantı hatları oluşturacağını, yatırımlar, refah ve istikrar için çok sayıda ülkeye yeni fırsatlar sunacağını vurguladı.

Aliyev, "Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bu sadece bizim için değil bölge için muazzam fırsatlar yaratacak." ifadelerini kullandı.

Trump'a çabaları için teşekkür eden Aliyev, "Ermenistan ile Azerbaycan'ın uzlaşma cesareti ve sorumluluğu göstereceğine, halkların barışacağına eminim. Çatışma, gerginlik ve kan dökülmesi sayfasını kapatıp çocuklarımız için parlak ve güvenli gelecek sağlayacağız." dedi.

Aliyev, bugünkü gelişmelerin Kafkasya'da "uzun süreli, kalıcı ve ebedi barış" sağlayacağını dile getirdi.

"ABD ile stratejik ortaklık sürecini başlattık"

ABD ile stratejik ortaklık sürecini başlattıklarını belirten Aliyev, bunun, ülke açısından tarihi kazanım olduğunu ve çok sayıda alanda işbirliğini kapsayacağını söyledi.

ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ve devletler arası ilişkilerde "yeni tarih yazdıklarını" ifade eden Aliyev, "Dünyanın en büyük ülkesiyle stratejik ortaklık formatında olmak büyük fırsat ve aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk." diye konuştu.

Aliyev, birkaç ay içinde stratejik ortaklık sürecine ilişkin detayların netleşeceğini, bu formatın karşılıklı yatırım, ticaret, enerji, ulaştırma, transit, yapay zeka, savunma sanayi, silah satışı ve terörle mücadele gibi birçok önemli alanı kapsadığını kaydetti.

Ülkesine 1992'de uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını da memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için (Trump'a) teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü için Trump'ı aday gösterebileceklerine değinerek "Nobel Ödülü'nü Başkan Trump'tan başka kim hak ediyor ki? (Ermenistan ile) Ortak mektupla Nobel Barış Ödülü'ne aday göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

