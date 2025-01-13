Aliyev ve BAE Lideri Görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, BAE'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Aliyev'in, Al Nahyan'la bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, 11-22 Kasım 2024'te Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) başarıyla sonuçlanmasında Azerbaycan ile BAE arasındaki işbirliği hatırlatıldı, iki ülkenin ilişkilerinin stratejik ortaklık niteliğinde olduğu belirtildi.

BAE'nin Azerbaycan'a yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarının müzakere edildiği görüşmede, ikili, bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ve Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.