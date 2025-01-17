Aliyev ve Kobakhidze Görüştü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'yi kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Azerbaycan-Gürcistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Kobakhidze ile bir araya geldi.

Aliyev, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Gürcistan ile ilişkilerinin tüm yönlerde başarıyla geliştiğini söyledi.

Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki siyasi ilişkilerin diğer komşu ülkeler için örnek niteliğinde olduğunu belirten Aliyev, ekonomik alanda da iyi elde edildiğini, Gürcistan ekonomisine 3,6 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Aliyev, enerji sektöründeki işbirliğinin hem iki ülke hem de daha geniş coğrafya açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Birlikte hayata geçirdiğimiz petrol ve doğal gaz projeleri bugün pek çok ülkenin enerji güvenliğinin temelini oluşturuyor. Azerbaycan'ın, Gürcistan üzerinden 11 ülkeye doğalgaz ihraç ettiğini ve ihracatın her geçen yıl arttığını söylemek yeterlidir. Geçen yıl doğal gaz ihracatımız 25 milyar metreküpe ulaştı ve bunun yüzde 10'u Gürcistan'a yapıldı. Gürcistan'ın tükettiği doğal gazın yüzde 80'inden fazlası Azerbaycan menşelidir. Doğal gaz ihracat coğrafyamız giderek genişleyecektir. Bu yıl yeni gaz sahalarımız devreye girecek. Bu nedenle doğalgaz ihracatının giderek artması gerekiyor ve artacaktır."

Kobakhidze ile Orta Koridoru da müzakere ettiklerini dile getiren Aliyev, "Orta Koridor, büyük coğrafyayı kapsayan projedir ve Gürcistan ile Azerbaycan burada Avrupa ile Asya arasında köprü rolünü başarıyla oynuyor." dedi.

Aliyev, Gürcü Hayali Partisinin yeniden iktidara gelmesine vurgu yaparak, "Partinizin zaferi, Güney Kafkasya'nın gelecekte istikrarlı bir bölge haline gelmesi açısından özel bir öneme sahiptir ve biz bu zaferden dostlarınız ve kardeşleriniz olarak büyük sevinç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenlik büyük önem taşımaktadır

Kobakhidze, Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığının temelini iki ülke arasında tarihten gelen dostluk ilişkilerinin oluşturduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini kararlılıkla desteklediklerine dikkati çeken Kobakhidze, "Bölgede yaşanan süreçleri ve küresel gelişmeleri ele aldık. Elbette tüm bu süreçlerin ülkelerimize etkisi oluyor ve bu durum siyasi duruşumuzu da etkiliyor. Önemli olan her zorlukta birlikte çalışmamız gerektiğidir. Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve güvenlik büyük önem taşımaktadır. Bu istikrarın sağlanması için azami çabayı göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Kobakhidze, Azerbaycan ile Gürcistan'ın stratejik ve ekonomik önem taşıyan projeler gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Bu tür projelerin sürdürülebilir olması ve yeni projelerin belirlenmesi çok önemli. Azerbaycan bizim için sadece değerli bir dost değil, aynı zamanda güvenilir bir ortak ve kardeş bir ülkedir. Bu bağların derinleştirilmesi bizim çıkarımızadır ve bu ilişkilere büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.