Aliyev ve Mahmud Tarihi Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Aliyev ve Mahmud Tarihi Ziyareti Gerçekleştirdi

Aliyev ve Mahmud Tarihi Ziyareti Gerçekleştirdi

Azerbaycan ve Somali liderleri, iki ülke ilişkilerini güçlendirme kararı aldı ve anlaşmalar imzalandı.

12.02.2025 17:48
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli temaslar için ülkede bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

İkili görüşmenin ardından Aliyev ve Mahmud, basına ortak açıklamada bulundu.

Aliyev, Mahmud'un Bakü'ye gelmesini "tarihi ziyaret" olarak nitelendirdi ve iki ülke arasında ilk kez gerçekleştirilen bu üst düzey ziyaretin ilişkilerde yeni bir sayfa açacağını ifade etti.

Mahmud ile bölgelerindeki jeopolitik durumu ve iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukları kapsamlı şekilde ele aldıklarını bildiren Aliyev, karşılıklı olarak ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini, terörizm ile aşırıcılığa karşı mücadelede de ortak tutumlarını teyit ettiklerini belirtti.

Azerbaycan, Somali'de tarım ve altyapı yatırımına ilgi duyuyor

Aliyev, Azerbaycan'a yatırım çekme ve olumlu bir iş ortamı yaratma konusunda deneyimlerini mevkidaşıyla paylaştığını belirterek, Somali'ye yatırım olanaklarını konuştuklarını, Somali'ye tarım ve altyapı alanında yatırım yapabileceklerini ifade etti.

Sayıları az olsa da Somalili öğrencilerin Azerbaycan'da burslu eğitim gördüğüne işaret eden Aliyev, bu sayıyı artıracaklarını belirtti.

Aliyev, savunma alanında da işbirliği yapacaklarını belirterek şunları ifade etti:

"Azerbaycan savunma ekipmanlarının büyük bölümünü kendisi üreterek güçlü bir savunma sanayisi potansiyeli oluşturdu. Sayın Cumhurbaşkanı hem savunma sanayisi tesislerimizi gezecek hem de özel kuvvet mensuplarımızla bir araya gelecek. Savunma alanında işbirliği, tatbikat, ortak üretim, Azerbaycan'dan Somali'ye savunma sanayisi ürünlerinin temini işbirliğimizin önemli alanlarından olmalıdır."

Azerbaycan'da devlet hizmetlerini tek çatı altında yürüten ASAN Hizmet'in faaliyetlerine değinen Aliyev, bu kurumun benzerini Somali'de kurabileceklerini belirtti.

"Azerbaycan'ın tecrübelerini öğrenmeye hazırız"

Mahmud da Azerbaycan'ı ziyaret eden ilk Somali Cumhurbaşkanı olmaktan büyük onur duyduğunu ifade etti.

Somali ile Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemin başladığını vurgulayan Mahmud, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın tecrübelerini öğrenmeye hazırız. Bahsettiğiniz tüm işbirliği alanları Somali'ye faydalı olacaktır. Somali, zor zamanlardan çok parlak bir geleceğe geçiş yapan bir ülkedir. Somali zengin kaynaklara ve büyük potansiyele sahiptir ancak koşullar gelişmeye izin vermiyordu. Azerbaycan gibi iyi ortaklarla ülkemizin potansiyeli ortaya çıkacak ve öngörülebilir olacaktır."

Mahmud, Azerbaycan'ın enerji, altyapı, güvenlik ve eğitim alanındaki başarılarını takdir ettiklerini belirterek, "Azerbaycan, Somali'yi özellikle ticaret ve lojistik alanlarında gelişmekte olan Afrika pazarlarına açılan bir kapı olarak görebilir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Somali arasında anlaşmalar imzalandı

Aliyev ve Mahmud'un katılımıyla düzenlenen törende, ilgili bakanlar ve yetkililerce devlet hizmetleri, yeşil enerji, eğitim, savunma ve savunma sanayisi alanlarında 4 anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aliyev ve Mahmud Tarihi Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika

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