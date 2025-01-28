Aliyev: Zengezur'u Unutmadık

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur bölgesinin 1920'de Sovyetler Birliği tarafından Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verildiğini belirterek, "Biz Zengezur'u unutmadık ve unutmayacağız. Fakat bugün Ermenistan'a karşı hiçbir toprak iddiamız yok. Ancak Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz geçiş sağlaması gerekiyor." dedi.

Aliyev, ulaştırmadan sorumlu bakan ve yetkililerle başkent Bakü'de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Aliyev, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru hususunda 4 yıldan fazladır yapıcı olmayan tutum sergilediğini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

Aliyev, Ermenistan'ın Zengezur Koridoru'nun hayata geçmemesi için çeşitli bahaneler ürettiğini ve manipülasyonlarla uluslararası toplumun kafasını karıştırmaya çalıştığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesine de değinen Aliyev, "Azerbaycan olmadan 'Barış Kavşağı' projesinin 2 kuruş bile değeri yoktur. Bu projeyi hayata geçirmek istiyorsanız ilk olarak Azerbaycan'a başvurmalısınız. Biz olmadan bu proje sadece kağıt parçası olarak kalır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan'ın samimiyetsiz davrandığını gördüklerinde İran'la anlaştıklarını ve Ermenistan'ı baypas edecek otomobil köprülerinin inşasına başladıklarını anımsatarak, "Böylece Ermenistan çıkmazdaki bir ülke olarak kalacak ve transit ülke olma arzuları hayal olacaktır. Onların kaybı bizden daha fazla olacak. Dolayısıyla bu konu gündemde olacak ve hem uluslararası alanda hem de Ermenistan'la ikili temaslarımızda bir konuyu sürekli vurguluyoruz. Azerbaycan'dan Azerbaycan'a geçiş rahat, serbest ve engelsiz olmalı, hiçbir kontrole tabi tutulmamalıdır." diye konuştu.

Zengezur'un tarihi Azerbaycan toprakları olduğunu ve bu bölgenin 1920'de Sovyetler Birliği tarafından Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verildiğini hatırlatan Aliyev, "Biz Zengezur'u unutmadık ve unutmayacağız. Fakat bugün Ermenistan'a karşı hiçbir toprak iddiamız yok. Ancak Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz geçiş sağlaması gerekiyor." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına da değinerek bu projenin yapımında büyük zorluklarla, özellikle ABD'nin itirazlarıyla karşılaştıklarını anlattı.

ABD'nin Gürcistan'a bu projenin yapılmaması için ciddi baskılar yaptığını bildiren Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gürcistan'la birkaç yıl müzakere yürüttük ve sonunda mutabakat sağladık. ABD'li yetkililere de defalarca bize engel olmamalarını, bunun bizim için stratejik proje olduğunu, bu projeden onların müttefiklerinin de faydalanacağını söyledim. Hayat her zamanki gibi bizi haklı çıkardı. Bugün ABD'nin Avrupalı müttefikleri Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na ilgi duyuyor. Bu, son yıllarda coğrafyamızda hayata geçirilen en önemli projelerden biridir ve bundan sonra da birçok ülke bu projeden faydalanacaktır. Bize karşı çıkan ABD'li yetkililerin şimdi nerede olduklarını bilmiyorum. İsimleri de tarihte yer almadı ama biz ciddi irade sergiledik ve başardık."