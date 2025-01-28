Aliyev: Zengezur'u Unutmadık - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aliyev: Zengezur'u Unutmadık

Cumhurbaşkanı Aliyev, Zengezur'un tarihi Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı ve Ermenistan'ı eleştirdi.

28.01.2025 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengezur bölgesinin 1920'de Sovyetler Birliği tarafından Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verildiğini belirterek, "Biz Zengezur'u unutmadık ve unutmayacağız. Fakat bugün Ermenistan'a karşı hiçbir toprak iddiamız yok. Ancak Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz geçiş sağlaması gerekiyor." dedi.

Aliyev, ulaştırmadan sorumlu bakan ve yetkililerle başkent Bakü'de toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Aliyev, Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur Koridoru hususunda 4 yıldan fazladır yapıcı olmayan tutum sergilediğini ve yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtti.

Aliyev, Ermenistan'ın Zengezur Koridoru'nun hayata geçmemesi için çeşitli bahaneler ürettiğini ve manipülasyonlarla uluslararası toplumun kafasını karıştırmaya çalıştığını vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Barış Kavşağı" projesine de değinen Aliyev, "Azerbaycan olmadan 'Barış Kavşağı' projesinin 2 kuruş bile değeri yoktur. Bu projeyi hayata geçirmek istiyorsanız ilk olarak Azerbaycan'a başvurmalısınız. Biz olmadan bu proje sadece kağıt parçası olarak kalır." ifadelerini kullandı.

Aliyev, Ermenistan'ın samimiyetsiz davrandığını gördüklerinde İran'la anlaştıklarını ve Ermenistan'ı baypas edecek otomobil köprülerinin inşasına başladıklarını anımsatarak, "Böylece Ermenistan çıkmazdaki bir ülke olarak kalacak ve transit ülke olma arzuları hayal olacaktır. Onların kaybı bizden daha fazla olacak. Dolayısıyla bu konu gündemde olacak ve hem uluslararası alanda hem de Ermenistan'la ikili temaslarımızda bir konuyu sürekli vurguluyoruz. Azerbaycan'dan Azerbaycan'a geçiş rahat, serbest ve engelsiz olmalı, hiçbir kontrole tabi tutulmamalıdır." diye konuştu.

Zengezur'un tarihi Azerbaycan toprakları olduğunu ve bu bölgenin 1920'de Sovyetler Birliği tarafından Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a verildiğini hatırlatan Aliyev, "Biz Zengezur'u unutmadık ve unutmayacağız. Fakat bugün Ermenistan'a karşı hiçbir toprak iddiamız yok. Ancak Ermenistan'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz geçiş sağlaması gerekiyor." dedi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

Aliyev, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına da değinerek bu projenin yapımında büyük zorluklarla, özellikle ABD'nin itirazlarıyla karşılaştıklarını anlattı.

ABD'nin Gürcistan'a bu projenin yapılmaması için ciddi baskılar yaptığını bildiren Aliyev, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gürcistan'la birkaç yıl müzakere yürüttük ve sonunda mutabakat sağladık. ABD'li yetkililere de defalarca bize engel olmamalarını, bunun bizim için stratejik proje olduğunu, bu projeden onların müttefiklerinin de faydalanacağını söyledim. Hayat her zamanki gibi bizi haklı çıkardı. Bugün ABD'nin Avrupalı müttefikleri Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na ilgi duyuyor. Bu, son yıllarda coğrafyamızda hayata geçirilen en önemli projelerden biridir ve bundan sonra da birçok ülke bu projeden faydalanacaktır. Bize karşı çıkan ABD'li yetkililerin şimdi nerede olduklarını bilmiyorum. İsimleri de tarihte yer almadı ama biz ciddi irade sergiledik ve başardık."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İlham Aliyev, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aliyev: Zengezur'u Unutmadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:22 Erdoğan’dan Bakan Ersoy’a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız
12:12 Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur Bakan Tunç: Bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesini izin almadan yayınlarsanız suçtur
11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: Aliyev: Zengezur'u Unutmadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.