Alkol Bağımlılığına Farkındalık Yarışması - Son Dakika
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Alkol Bağımlılığına Farkındalık Yarışması

Alkol Bağımlılığına Farkındalık Yarışması

SUBÜ, alkol bağımlılığına dikkat çekmek için resim ve dijital içerik yarışması düzenledi.

14.01.2025 16:16
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin (SUBÜ) 3 öğrenci topluluğu tarafından alkol bağımlılığına dikkati çekmek amacıyla "Alkol Bağımlılığı Farkındalığı Resim Karikatür ve Dijital İçerik Yarışması" düzenlendi.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Genç Yeşilay, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam ile Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele toplulukları tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, SUBÜ Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinesinde Akyazı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yurdunda gerçekleştirildi.

"Şişenin Dibi" sergisinin düzenlendiği etkinlikte, alkolün etkilerini sanal gerçeklik gözlüğüyle deneyimlendi.

İl protokolünün katılımıyla yapılan törende yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

SUBÜ öğrencilerinin projesi kapsamında Geyve'de kütüphane açıldı

SUBÜ öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Geyve'de kütüphane açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Gelişim Topluluğu Akademik Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Berrin Sarıtunç'un yönettiği proje ile Geyve MYO Halkla İlişkiler Programı sosyal sorumluluk projesi hazırlandı.

Proje çalışması kapsamında Akdoğan İlkokulu'nda kütüphane açıldı.

Açılışta katılımcılar, kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi.

"Türk Edebiyatında Sakarya" paneli düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince "Türk Edebiyatında Sakarya" paneli gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk edebiyatında Sakarya'nın geçtiği eserlerin konu alan ve Nazım Hikmet, Kemal Tahir, Sezai Karakoç ve Turgut Uyar'ın konuşulduğu panel, Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şair Ercan Yılmaz ve yazar Muharrem Dayanç'ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Geyve Boğazı, Sakarya Nehri, Sapanca Gölü gibi doğal mirasların sanatçılara verdiği ilhamlardan bahsedildi.

Panel, soru cevapla sona erdi.

SASKİ 160 metre derinlikte yeni su kaynağı buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Yeşilvadi Mahallesi'nde yerin 160 metre derinliğinde yeni içme suyu kaynağı keşfetti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklamaya göre, SASKİ'nin sondajla keşfettiği su kaynağıyla saatte 14 bin litre su temin edilebilecek. Tüm analizleri yapılan ve su kalitesi sağlık standartlarına uygun bulunan kaynak, bölge halkına kesintisiz ulaştırılacak.

Bağımlılık tehlikesi çocuklara oyunlarla anlatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay ile ilkokul öğrencilerine bağımlılık tehlikesini oyunlarla anlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi içindeki Yeşilay Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencilerine bağımlılık tehlikesi hakkında oyunlarla bilgi verildi.

Çizgi film izleyen öğrenciler, hafıza oyunları oynadı ve boyama yaptı. Bağımlılık tehlikesi, uzmanlar tarafından çocuklara anlatıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere Yeşilay simgesi bulunan rozetler hediye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alkol Bağımlılığına Farkındalık Yarışması - Son Dakika

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