Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezai İşlem

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik denetlemesini görünce aracı park edip para çekmek için ATM'ye yönelen sürücü polise zor anlar yaşattı. Alkol muayenesini reddeden sürücüye para cezası yazılıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. Yol üzerinde polislerin denetleme yaptığını gören Şahin B. (43), yönetimindeki 16 BLS 81 plakalı otomobilini durdurup araçtan indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine Şahin B., ATM'den para çekeceğini öne sürdü. İşlem yapan sürücü para çekmedi. Polislerin alkol testini reddeden Şahin B., otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bu arada sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kimlik göstermeyen Şahin B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.