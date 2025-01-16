Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezai İşlem

Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezai İşlem

Bursa’nın İnegöl ilçesinde trafik denetimi sırasında alkol muayenesini reddeden bir sürücüye toplamda 45 bin TL ceza uygulandı ve ehliyeti 2 yıl süreyle alındı.

16.01.2025 03:17  Güncelleme: 03:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde trafik denetlemesini görünce aracı park edip para çekmek için ATM'ye yönelen sürücü polise zor anlar yaşattı. Alkol muayenesini reddeden sürücüye para cezası yazılıp, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde trafik denetlemesi yaptı. Yol üzerinde polislerin denetleme yaptığını gören Şahin B. (43), yönetimindeki 16 BLS 81 plakalı otomobilini durdurup araçtan indi. Ekiplerin ehliyet ve ruhsat istemesi üzerine Şahin B., ATM'den para çekeceğini öne sürdü. İşlem yapan sürücü para çekmedi. Polislerin alkol testini reddeden Şahin B., otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Bu arada sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.

Kimlik göstermeyen Şahin B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, alkolmetreyi reddetme suçundan 26 bin 550 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnegöl, trafik, Güncel, Bursa, Olay, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Eski Bakan Ruhsar Pekcan’ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu Eski Bakan Ruhsar Pekcan'ın iş insanı eşi Hasan Pekcan dolandırıcıların kurbanı oldu
17:42 Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu
17:09 Büyük kalabalık toplandı CHP’den Beşiktaş’ta ’demokrasi’ mitingi Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
00:51 Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu Genç astsubay silahla vurulmuş halde ölü bulundu
00:17 Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı: Ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz
00:11 Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı Bülent Ersoy, film galasına zombi makyajıyla katıldı
00:06 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 18:04:53. #1.12#
SON DAKİKA: Alkol Testini Reddeden Sürücüye Cezai İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.