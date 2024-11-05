Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü, Tutuklandı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü, Tutuklandı

Alkollü Sürücü Çocuğu Öldürdü, Tutuklandı

Sakarya'da alkollü sürücünün çarptığı 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ yaşamını yitirdi, tutuklandı.

05.11.2024 17:21
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı.

Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ'a (11) çarptıktan sonra aracıyla kaçan ve ardından polis ekiplerince yakalanan T.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan kontrolde 3,34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli T.D, "olası kastla kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Çocuğun cenazesi ise Yeni Eren Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Serdivan Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da katıldı.

Öte yandan Zühre Deniz Akdağ'ın Fevzi Kılıç Ortaokulu'ndaki sınıfında üzüntü yaşandı. Arkadaşları, çocuğun boş kalan sırasına çiçek ve anı defteri bıraktı.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde dün, yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz Akdağ'a (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düşmüştü.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı.

Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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