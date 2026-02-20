Alkollü Sürücü Polis Araçlarına Çarptı

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipiyle çarptığı polis aracındaki 2 polis memurunun yaralanmasına neden olan sürücü A.G.'nin 1.98 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltındaki A.G.'nin işlemleri devam ederken, yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.