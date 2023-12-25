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Alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçarak kaza yaptı - Son Dakika
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Alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçarak kaza yaptı

Nevşehir'de alkollü bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı ve kullandığı otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçarak kaza yaptı
25.12.2023 - 07:19,  Güncelleme: 07:21
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NEVŞEHİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Milli irade Caddesi Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Osmanlı Caddesi'nde polis ekipleri Oğuzhan G. yönetimindeki 06 ZZN 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre takip edilen otomobil, Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'na geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonrasında trafik ışıklarına çarparak takla attı. Kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Diğer yandan otomobilin koltuğunda içki şişeleri görülürken, otomobil sürücüsünün 0.44 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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Nevşehir, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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