Alkollü Sürücü Tramvay Yoluna Çıktı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobil, tramvay yoluna çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişinin yaralanırken, durdurulan tramvay seferleri otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K. idaresindeki 41 AYL 510 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası tramvay yoluna çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan D.N.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 1 saat tek yönlü olarak durdurulan tramvay seferleri, otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Yapılan kontrolde ise otomobil sürücüsü M.K.'nın 1,05 promil alkollü olduğu saptandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.