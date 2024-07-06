Alkollü sürücü tutuklandı

TUTUKLANDI
Manisa'nın Kula ilçesinde takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can Ünlü'nün (22) öldüğü kazada alkollü olduğu öğrenilen sürücü Enes K., sevk edildiği Kula Adliyesi'nde tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Öte yandan, kaza yerinde hayatını kaybeden Mehmet Can Ünlü'nün cenazesi ise ailesinin yaşadığı ilçeye bağlı Ayvatlar Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),
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