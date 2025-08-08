Alkollü Sürücü Tutuklandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Adana'da karıştıkları kazanın ardından, inşaat denetleyen müteahhit Abdulgaffar Şenol'a çarparak ölümüne neden olan otomobillin sürücüsü Fırat Ö. ile Gökhan K. tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Gökhan K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, alkollü olduğu belirtilen Fırat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.