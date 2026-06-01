Alkollü Sürücü Yolcu Otobüsünü Takip Etti

01.06.2026 18:45
Edremit'te alkollü sürücü, yolcu otobüsünü takip edip zarar verdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünü trafikte takip edip önünü kesen ve araca zarar veren alkollü sürücü ve beraberindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Sürücü ve beraberindekilere toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, gece yarısı Güre ile Akçay mahalleleri mevkisi E-87 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.O.'nun kullandığı 34 KS 418 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü seyir halindeyken, arkasından gelen R.M.Ö. idaresindeki 17 ZB 46 plakalı otomobil tarafından uzun süre takip edildi. Otomobil sürücünün Güre Mahallesi yakınlarında otobüsün önüne kırarak aracı durdurdu. Otomobilden inen R.M.Ö. ile F.K. ve suça sürüklenen çocuk A.K.K. otobüsün sileceklerine zarar verdi. Olayın ardından otobüs şoförü kapıları kapatarak yoluna devam etti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheliler, otobüsü Akçay Otogarı'na kadar takip ederek tacize devam etti. İhbar üzerine harekete geçen Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Akçay Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelileri Akçay Otogarı'nda gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde sürücü R.M.Ö.'nün 4.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü ve araçta bulunan kişilere, trafikte saldırı amaçlı ısrarlı takip ve araçtan inme, sürücü belgesini yanında bulundurmadan araç kullanma ve alkollü araç kullanma suçlarından toplam 657 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, otomobil 60 gün trafikten menedildi.

Gözaltına alınan R.M.Ö., F.K. ve A.K.K.'nin polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Edremit, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
