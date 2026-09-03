Alkollü sürücünün çarptığı ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alkollü sürücünün çarptığı ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın hayatını kaybetti
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Ankara Çankaya'da, ehliyetsiz ve 2,24 promil alkollü sürücü A.Ö.'nün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın'a çarptı. Ağır yaralanan Aydın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı; kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Başkentte üniversite öğrencisi Mert Doğan Aydın'ın hayatını kaybettiği kaza, araç kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 26 Ağustos'ta A.Ö. idaresindeki 07 CEE 501 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Dögol Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Mert Doğan Aydın'a çarptı.

İhbarla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay anı çevrede bulunan bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Aydın'ın çarpmanın etkisiyle savrulduğu anlar yer aldı.

"Sürücü 2,24 promil alkollü çıktı"

Kazaya ilişkin AA muhabirine konuşan Doğan ailesinin avukatı Oğuz Turhan, "Mert Doğan Aydın maalesef arkadaşlarıyla maç izlemeye giderken aşırı alkollü ve hız yapan bir sürücü tarafından kendisine çarpılması suretiyle vefat etti. Sürücünün polis tarafından yapılan alkol muayenesinde 2,24 promil alkollü çıktı ve bu sürücünün aynı zamanda ehliyeti yok. Ehliyetine bundan 1 yıl dolmadan önce yine alkollü araç kullanma nedeniyle el konulmuş." dedi.

Mert Doğan Aydın'ın babası Hakan Aydın, kaza günü oğlunun sınava hazırlanmak için kütüphaneye gittiğini, ardından da maç izlemek için bir kafeye gitmek isterken kazanın yaşandığını söyledi.

Oğlunun 2021 yılında lösemiye yakalandığını anlatan Aydın, yapılan kök hücre tedavisinin ardından Mert'in sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Mert'in ölümüne neden olan aracın sürücüsünün alkollü olduğunu aktaran Aydın, "Raporları kelime kelime inceliyoruz. Şahıs 2,24 promil alkollü. Daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulmuş." diye konuştu.

Yeğeninin Fenerbahçe maçını izlemeye giderken kazanın yaşandığını belirten Mert Doğan Aydın'ın dayısı Sait Erkan, "Keyifle bir maç seyredecekti. Yavrumun o zevkini elinden aldılar. Yine o cani ile karşılaşmasaydı o bölgede çarşamba günü bir Şampiyonlar Ligi maçı izleyecekti yıllar sonra. Yavrumun hevesini elinden aldılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alkollü sürücünün çarptığı ODTÜ öğrencisi Mert Doğan Aydın hayatını kaybetti - Son Dakika

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