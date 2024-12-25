Alkollü Sürücünün Kaçışı Sonrası Gözyaşları

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KÜTAHYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Otomobili terk edip, yaya olarak kaçışını sürdürmeye çalışan ve yakalanan sürünün 0.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Toplam 50 bin TL ceza kesilen alkollü sürücü, yanındaki kız arkadaşına sarılarak, gözyaşlarına boğuldu.

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Yunusemre Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.B.D. yönetimindeki 43 FL 225 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarlarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Haymeana Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 43 AEG 377 plakalı Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait hafif ticari araca çarptı. Otomobili terk edip kaçışını yaya olarak sürdürmeye çalışan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Yapılan kontrolde 0.90 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konulurken, drift yapmak, trafiği tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmak suçlarından yaklaşık 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü E.B.D., cezanın ardından yanındaki kız arkadaşına sarılarak gözyaşlarını tutamadı.