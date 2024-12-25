Alkollü Sürücüye 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Alkollü Sürücüye 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkollü olarak kullandığı otomobille bir TIR'a çarparak iki arkadaşının ölümüne neden olan Orkun Uslu, mahkeme tarafından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25.12.2024 19:37  Güncelleme: 19:42
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, TEM Otoyolu'nda alkollü olarak kullandığı otomobille bir TIR'a arkadan çarparak, otomobildeki 2 arkadaşının ölümüne neden olan Orkun Uslu (32), tutuklu yargılandığı davada, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaza, 4 Mart'ta TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde giden alkollü sürücü Orkun Uslu yönetimindeki SIG X 8181 Almanya plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammet Akbaş (44) idaresindeki 15 ACS 136 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına giren otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada, otomobil sürücüsü Orkun Uslu yaralandı, arkadaşları Serdar Küçük (30) ve arka koltukta oturan Salih Çil (29) hayatını kaybetti. Sürücü Orkun Uslu, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Uslu hakkında 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan dava açıldı.

SAVCI, 45 YIL HAPİS İSTEMİŞTİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen önceki duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2 kişiye yönelik 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay olmak üzere toplam 45 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık Orkun Uslu ve taraf avukatları hazır bulundu. Son savunması sorulan sanık Uslu, ölen kişilerin arkadaşları olduğu ve olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

HABER: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alkollü Sürücüye 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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