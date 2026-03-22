Alkollü Sürücüye 225 Bin TL Ceza

KARABÜK'te, emanet aldığı otomobille 3 araca çarparak su kanalına devrilen ehliyetsiz ve alkollü sürücü M.Ö.'ye 225 bin TL ceza kesildi.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 37 ACK 487 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobili bir yakınından emanet aldığı öğrenilen sürücü M.Ö.'nün ehliyetinin daha önceden daimi iptal edildiği ve 2.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 225 bin TL, emanet aldığı otomobilin sahibine ise 40 bin TL ceza kesildi. Ayrıca gözaltına alınan sürücü, polis merkezine götürüldü.