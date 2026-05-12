Erzurum'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Atatürk Üniversitesi girişinde uygulama yaparken E.Y.T. idaresindeki 06 ACK 634 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan alkol testinde 1,51 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ehliyetini polislere bırakarak aracıyla bölgeden uzaklaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda sürücüyü kent merkezinde yakalayarak, "dur" ihtarına uymamaktan ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza kesti.

Sürücünün ehliyetine 8 ay el konuldu ve aracı da çekiciyle çekilerek 2 ay trafikten men edildi.