Alkollü Sürücüye 345 Bin TL Ceza
27.03.2026 11:04
Antalya'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü, 10 km sonra durdurulup toplam 345 bin TL ceza aldı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü, 10 kilometrelik takibin ardından durduruldu. 1.33 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Halil S.'ye, 345 bin TL para cezası uygulandı.

Olay, gece yarısı Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serik ilçesinde gün içerisinde ekiplerin durdurmak istediği ancak izini kaybettirdiği belirlenen 07 AVU 392 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan sürücü, aracıyla kaçtı. Polis, aracın gidebileceği konumları ekiplere bildirip, yolları kapattırdı. Zaman zaman trafiği tehlikeye atan sürücü, 10 kilometrelik takip sonrası durduruldu. Sürücü ile yanındaki arkadaşı, bir süre araçtan inmek istemedi. Bu esnada olay yerine destek ekip ve trafik polisleri geldi. Ekiplerin çalışması sonucu sürücü Halil S. ile arkadaşı Ali Ö. araçtan indi.

ARAÇ TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Kontrolde sürücü Halil S.'nin 1.33 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Sürücü Halil S.'ye 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin TL, 'Alkollü araç kullanmak'tan 50 bin TL, 'Birden fazla kez trafiği tehlikeye düşürerek şerit değiştirmek'ten 90 bin TL ve 'Kırmızı ışık' ihlalinden 5 bin TL olmak üzere toplam 345 bin TL idari para cezası uygulanırken, araç trafikten menedildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç çekici ile otoparka çekildi. Sürücü Halil S. ile arkadaşı Ali Ö., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Advertisement
