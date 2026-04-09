Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 450 bin lira ceza kesildi.

Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 317. Sokak'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 46 FP 645 plakalı minibüsün sürücüsü K.A. aracıyla kaçmaya başladı.

Bir süre sonra aracını bırakarak kaçmaya devam eden sürücü kısa sürede yakalandı.

Yapılan kontrolde 3,27 promil alkollü olduğu tespit edilen K.A'ya "dur ihtarına uymama, ikinci kez alkollü araç kullanma, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanma" gibi bazı maddelerden toplam 450 bin lira idari para cezası kesildi

Öte yandan sürücünün ehliyetine 3 ay önce "alkollü araç kullanma" suçundan el konulduğu, bugünkü cezayla birlikte bu sürenin 2 yıla uzatıldığı öğrenildi.

Ayrıca minibüs 60 gün süreyle trafikten men edildi.