Edirne'de alkollü araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimde durdurdukları aracın sürücüsünün 1 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.
Aracına çarpıp kaçan sürücüden şikayetçi oldu
Edirne'de bir kişi aracına çarpıp kaçan sürücünün bulunması için şikayette bulundu.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi önüne aracını park eden N.D, muayenesinin ardından aracını park ettiği yere geldi.
Aracına başka bir araç tarafından çarpıldığını gören N.D. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
Aracını verdiği ağabeyinden alamayınca şikayetçi oldu
Keşan ilçesinde bir kişi aracını verdiği ağabeyinden geri alamayınca şikayette bulundu.
Büyükcami Mahallesi'nde yaşayan M.D. aracını ağabeyine ödünç verdi.
Ağabeyinden 3 aydır aracını alamadığını öne süren M.D. polise başvurdu.
Son Dakika › Güncel › Alkollü Sürücüye Ceza ve Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
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