Alkollü Sürücüye Olası Kastla Ölüm Suçlaması - Son Dakika
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Alkollü Sürücüye Olası Kastla Ölüm Suçlaması

Adapazarı'nda alkollü sürücünün çarptığı çocuk öldü, 25 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

17.12.2024 12:17
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 4 Kasım'da hafif ticari aracıyla çarptığı çocuğun ölümüne neden olan alkollü sürücü hakkında, "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sürücü T.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, kaza tespit tutanağı, T.D'nin alkol raporu, kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve bilirkişi incelemesinin yer aldığı belirtildi.

İddianamede, T.D'nin 3,34 promil alkollü olduğu halde Adnan Menderes Caddesi'nde araçlar için kırmızı ışık yandığı esnada yaya geçidinden geçen Zühre Deniz A'ya 117 kilometre hızla ve süratini azaltmadan frensiz şekilde çarptığı aktarıldı.

Kızın, çarpmanın şiddetiyle yolun sol tarafına orta refüj kısmına 25 metre savrulduğu aktarılan iddianamede, sürücü T.D'nin, Zühre Deniz A'nın ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

İddianamede, sürücünün alkollü araç kullanması, çarpma anında ışık kontrollü, bölünmüş, meskun mahal ve hız sınırı 50 kilometre olan yolda, zeminin kuru, havanın ve görüşün açık olduğu şartlarda, hızını azaltma imkan ve fırsatı olduğu halde hız sınırının 2 katını aşan 117 kilometre süratle seyir halinde olması, müteveffaya çarptığı yaya geçidine 54 metre mesafede yaya geçidi trafik işaret levhası bulunması, bu uyarıya rağmen hızını azaltmaması olgularının birlikte değerlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza yapma riskinin mevcudiyetini öngördüğü, öngörülebilir sonuca rağmen araç sürdüğü, seyir esnasında hızını azaltmaya, kazayı önlemeye yönelik herhangi bir tedbir almadığı, olası sonuca kayıtsız kaldığı hatta kabullendiği, bu haliyle 'olası kast'la hareket ederek müteveffanın ölümünde sorumlu olduğu anlaşılmıştır."

Sanık, Mart 2025'te hakim karşısına çıkacak.

Olay

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 4 Kasım'da yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı hafif ticari araç çarpmış, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalanmıştı. Olayın, alkollü olduğu belirlenen T.D'nin park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenilmişti. Zanlı, sevk edildiği adli makamlarca "olası kastla öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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