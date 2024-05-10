ALKÜ Öğrencileri ve Akademik Personel İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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ALKÜ Öğrencileri ve Akademik Personel İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

ALKÜ Öğrencileri ve Akademik Personel İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarını Protesto Etti

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), öğrenciler ve akademik personel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.

10.05.2024 16:21
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ), öğrenciler ve akademik personel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi.

ALKÜ Kestel Yerleşkesi'ndeki Abdurrahman- Nimet Alaattinoğlu Camisi önünde toplanan akademik personel ve öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla yerleşke girişine kadar sloganlar eşliğinde ellerinde pankartlarla yürüdü.

ALKÜ Genel Sekreter Vekili Onur Ocakdan burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün dünya devletlerine karşı İsrail'in barbarlığını haykırması üzerine, dünyanın dört bir tarafından bütün insanlığın bu savaş suçunun karşısında olduklarını ifade etti. Ocakdan, üniversite olarak Filistin halkının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan da İsrail'in Filistin'e karşı uyguladığı zulmün biran önce son bulmasını isteyerek, her zaman dua ettiklerini söyledi.

Grup adına basın bildirisini okuyan tıp fakültesi öğrencisi İsmet Aydemir, İsrail'in binlerce kişiyi, evinden, yurdundan göçe mecbur bıraktığını söyledi.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlerin okuldan atılma ve tutuklanmak pahasına, İsrail karşıtı gösterilerle dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırış fitilini ateşlediğini anlatan Aydemir, "Bugün hakkı savunma günüdür. Bugün zalime karşı susmayıp mazlumun yanında olma günüdür. Gazze'de başlayıp dünyayı saran bu direnişle güçlünün yanında olan iki yüzlü devletlere karşı insanlığın ayaklanması gerekir. Tüm dünya artık bu adaletsiz düzeni sorgulamalıdır. Kanlı vahşete kör, masum insanların feryatlarına sağır olmamak için vicdanı olan herkesi direnişimize davet ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlik yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

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