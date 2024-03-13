Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Rusya için casusluk yapan eski istihbaratçının davasında dinlendi - Son Dakika
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Alman Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Rusya için casusluk yapan eski istihbaratçının davasında dinlendi

Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya için casusluk yapmakla suçlanan eski istihbaratçının yargılandığı davada ifade verdi. Kahl, bir çalışanın Rusya'ya gizli bilgileri ifşa etmesinin BND için ağır bir itibar kaybı olduğunu belirtti. Savunma avukatları ise Kahl'ın açıklamalarının çelişkili olduğunu iddia etti. Carsten L. ve Arthur E. ise vatana ihanetle suçlanıyor ve davayla ilgili kararın Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

13.03.2024 18:37  Güncelleme: 18:38
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Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Rusya için casusluk yapmakla suçlanan eski istihbaratçının yargılandığı davada dinlendi.

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesinde, Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla Aralık 2022'den bu yana tutuklu bulunan eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu öne sürülen iş insanı Arthur E'nin yargılandığı davanın 17. duruşması yapıldı.

Duruşmada dinlenen BND Başkanı Kahl, bir çalışanın Rusya'ya gizli bilgileri ifşa etmesinin "ağır bir itibar kaybına" yol açtığını belirterek, bunun BND açısından bir "felaket olduğunu" ifade etti.

Kahl, failin "içeriden olmasının" istihbarat servisinin başına gelebilecek en kötü şeylerden biri olduğunu kaydetti.

Savunma avukatları Kahl'ın daha önce yaptığı açıklamalar ile mahkemede yaptığı açıklama arasında çelişkiye düştüğünü iddia ederek, Kahl'ın söz konusu casusluk olayının verdiği zarara ilişkin Tagesspiegel gazetesine "giden materyalin miktarının ve kullanılabilirliğinin sınırlı olduğunu ve bunların başka servislerden alınan materyaller olmadığını" söylediğine işaret etti.

Avukatların soruları üzerine cevap veren Kahl, bu olayla ilgili çok fazla hasarın oluştuğunu ancak aynı zamanda meydana gelmeyen hasarın da bulunduğunu belirterek, bu olaydan dolayı oluşabilecek azami zararın yüzde 80'nin meydana geldiğini anlattı.

Kahl, olayın boyutunu anlatmak için 80 yolcunun öldüğü ve 20'sinin hayatta kaldığı 100 kişilik bir yolcu uçağının düşmesiyle kıyaslayarak, "İkisi de felaket." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamalarındaki olası çelişkiyi aydınlatabileceğini aktaran Kahl, bunu ancak kamuoyuna kapalı duruşmada yapabileceğini aktardı.

Mahkeme heyeti daha sonra Kahl'ın dinlenmesinin seyirci olmadan devam edeceği kararını verdi.

Carsten L. vatana ihanetle suçlanıyor

Eski bir üst düzey BND çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen iş insanı Arthur E, vatana ihanetle suçlanıyor.

İddianamede, söz konusu kişilerin, Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştığı belirtilerek FSB'nin Carsten L'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro, Arthur E'ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L, BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden sağladığı toplam 9 belgeyi Arthur E'ye vererek Moskova'ya göndermekle itham ediliyor.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ocaktan bu yana tutuklu bulunuyor.

Davayla ilgili kararın, Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

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