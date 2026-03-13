Alman Gazeteci Michelmann Kayıp - Son Dakika
Alman Gazeteci Michelmann Kayıp

Alman Gazeteci Michelmann Kayıp
13.03.2026 15:55
Suriye'nin kuzeyinde kaybolan gazeteci Eva Maria Michelmann'ın tutuklandığı düşünülüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri aktaran Alman gazeteci Eva Maria Michelmann 18 Ocak'tan bu yana kayıp. Son olarak Rakka'da görülen Michelmann'ın tutuklandığı düşünülüyor.Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olayları aktaran serbest gazeteci Eva Maria Michelmann, 18 Ocak'tan bu yana kayıp. Alman sendikası Ver.di geçen hafta yaptığı açıklamada, Michelmann'ın Suriye hükümet güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

Alman haber portalı Spiegel'in aktardığına göre Michelmann, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) hakim olduğu bölgede çalıştığı esnada, SDG ile Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmalar sırasında gözaltına alındı.

Aile kamuoyuna seslendi

Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyen Michelmann'ın ailesi, Eva Maria Michelmann'ın resmi bir tutukluluk kararı olmadan kaçırılmış olmasından endişe ettiklerini kamuoyu ile paylaştı. Ailenin avukatı da, Michelmann'ın öldürülüp toplu bir mezara gömülmüş olma ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.

Bir diğer senaryo ise Şam güçleri ile Kürt savaşçılar arasında Ocak ayında yaşanan çatışmalar sırasında, Michelmann'ın Şam yönetimi tarafından Türkiye'ye teslim edilmiş olabileceği.

Alman Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasında, Michelmann ile ilgili olarak bölgedeki tüm resmi makamlarla iletişim halinde olunduğu ve kayıp gazetecinin bulunması için eldeki tüm veri ve fotoğrafların ilgili yetkililerle paylaşıldığı aktarıldı.

Esir değişimi umut veriyor

Alman Dışişleri Bakanlığının yanı sıra Kürt güçler de Michelmann'ı bulmak için çaba sarfediyor. Suriye ordusu ile Kürt gruplar arasında yaşanan çatışmalarda karşılıklı olarak esir alınan asker ve milislerin yakında değişiminin yapılacak olması, Michelmann'ın bulunması konusundaki umutları arttırdı.

Alman gazetecinin kaybolmadan önce son görüldüğü yer Rakka kenti olmuş ve bu şehir kısa süre sonra Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı güçler tarafından ele geçirilmişti.

Türk gazeteci de kayıp

Alman güvenlik birimlerinden yapılan açıklamalara göre, müttefik ülkelerin istihbarat servisleri de konuyla ilgileniyor. Bu bağlamda Türkiye'nin de konuyla ilgili araştırmalara katkı sağladığı belirtiliyor.

Öte yandan Eva Maria Michelmann gibi haber alınamayan bir diğer gazeteci de Ahmed Polad. Kürt medyası ve Türkiye merkezli haber ajansı ETHA için çalışan Polad'ın akıbeti belirsizliğini koruyor.

DW/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle

