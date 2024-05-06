Alman Gazeteciler Birliği İsrail'den Al Jazeera'ya yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alman Gazeteciler Birliği İsrail'den Al Jazeera'ya yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti

Alman Gazeteciler Birliği İsrail\'den Al Jazeera\'ya yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, İsrail hükümetinden Doha merkezli Al Jazeera televizyonuna yönelik yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti. Beuster, İsrail'in eleştirel seslerin haber yapmasını engellememesi gerektiğini belirtti. İsrail meclisinin Al Jazeera'nin kapatılmasına yasal dayanak sağlayan kararı verirken basın özgürlüğüne iyilik yapmadığını ifade eden Beuster, basın özgürlüğünün savaş döneminde de uygulanması gerektiğini kaydetti. Beuster, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a İsrail hükümetiyle temaslarda Al Jazeera için çaba sarf etmesi çağrısında bulundu. DJV Başkanı Beuster, İsrail kuvvetlerine Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri koruma çağrısında bulunarak, ölen gazetecilerin sıradan 'zayiat kabul edilmemesi' gerektiğini kaydetti. İsrail polisi, dün hükümetin aldığı Al Jazeera'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu. Karar kapsamında Al Jazeera'nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

06.05.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Mika Beuster, İsrail hükümetinden Doha merkezli Al Jazeera televizyonuna yönelik yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti.

Beuster, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in eleştirel seslerin haber yapmasını engellememesi gerektiğini belirtti.

İsrail meclisinin birkaç hafta önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin girişimiyle Al Jazeera'nin kapatılmasına yasal dayanak sağlayan kararı verirken "basın özgürlüğüne iyilik yapmadığını" ifade eden Beuster, basın özgürlüğünün savaş döneminde de uygulanması, Al Jazeera'ye getirilen yasağın kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Beuster, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'a İsrail hükümetiyle temaslarda Al Jazeera için çaba sarf etmesi çağrısında bulundu.

DJV Başkanı Beuster, İsrail kuvvetlerine Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri koruma çağrısında bulunarak, ölen gazetecilerin sıradan "zayiat kabul edilmemesi" gerektiğini kaydetti.

İsrail polisi, dün hükümetin aldığı Al Jazeera'nin faaliyetlerini sonlandırma kararı üzerine kanalın işgal altındaki Doğu Kudüs'te geçici ofis olarak kullandığı otel odasını basmış ve ekipmanına el koymuştu.

Karar kapsamında Al Jazeera'nin çatısı altındaki televizyon kanalları ve internet sitelerinin İsrail'deki faaliyetlerinin sonlandırılması, yayınlarının durdurulması, internet sitelerine erişim engeli getirilmesi, ofislerinin kapatılması ve ekipmanına el konulması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Almanya, Hükümet, İyilik, İsrail, Gazze, Kudüs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Gazeteciler Birliği İsrail'den Al Jazeera'ya yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı Nikah memuru, hoca dua ederken mikrofonu elinden alıp müzik açtırdı
13:34 Gaziantep’te katliam gibi kaza 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Gaziantep'te katliam gibi kaza! 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
13:32 Özel’den “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP içinde karışıklık planı var“ iddialarına yanıt Özel'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP içinde karışıklık planı var" iddialarına yanıt
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
13:55 Erzincan’da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor Erzincan'da vatandaşların güvenliği için tüm köylere kamera sistemi kuruluyor
13:08 Yağmur Taktaş’ın Adana’daki mezarı otopsi için açıldı Yağmur Taktaş'ın Adana'daki mezarı otopsi için açıldı
13:03 Putin emri verdi Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı Putin emri verdi! Rus birlikleri nükleer saldırı tatbikatı hazırlıklarına başladı
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 14:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Alman Gazeteciler Birliği İsrail'den Al Jazeera'ya yayın sonlandırma kararını kaldırmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement