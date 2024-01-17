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Alman Hükümeti İsrail'e Tank Mühimmatı Sevkiyatını Onaylamayı Planlıyor - Son Dakika
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Alman Hükümeti İsrail'e Tank Mühimmatı Sevkiyatını Onaylamayı Planlıyor

Alman hükümetinin İsrail'in talep ettiği hassas tank mühimmatı sevkiyatını incelediği ve bunu onaylamayı planladığı iddia edildi. Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, hükümetinin İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesi konusuna prensipte olumlu baktığı ileri sürüldü. İsrail hükümetinin geçen yılın kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10.000 adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği belirtilirken, Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı ise geçen yıl 10 kat artarak 326 milyon avroya yükselmişti.

Alman Hükümeti İsrail\'e Tank Mühimmatı Sevkiyatını Onaylamayı Planlıyor
17.01.2024 - 01:49,
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Alman hükümetinin İsrail'in talep ettiği hassas tank mühimmatı sevkiyatını incelediği ve bunu onaylamayı planladığı iddia edildi.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, hükümetinin İsrail'e tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesi konusuna prensipte olumlu baktığı ileri sürüldü.

Haberde İsrail hükümetinin geçen yılın kasım ayında Almanya'dan yaklaşık 10.000 adet 120 milimetrelik tank mühimmatı talep ettiği, bu talebin Başbakanlık, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından büyük bir gizlilik içinde görüşüldüğü belirtildi.

Üreticilerin istenen hassas mühimmatı hemen tedarik edemeyecek olması nedeniyle Alman ordusunun kendi stoklarından mühimmat tedarik etmesi seçeneğinin de değerlendirildiğine işaret edildi.

Almanya şu ana kadar İsrail'e ağırlıklı olarak zırhlı araçlar ve askerler için koruyucu teçhizat gönderilmesine onay vermişti.

Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı ise geçen yıl 10 kat artarak 326 milyon avroya yükselmişti.

İsrail- Filistin çatışmasının başlamasının ardından ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onaylamıştı.

Kaynak: AA
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Almanya, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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