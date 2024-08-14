Alman Hükümeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı - Son Dakika
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Alman Hükümeti, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadığını açıkladı. Alman hükümeti, bu tür provokasyonların tehlikeli olduğunu ve İsrail hükümetinden bu tür adımları engellemesini beklediğini belirtti.

14.08.2024 15:49
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Alman hükümeti, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kathrin Deschauer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, Ben-Gvir ile fanatik Yahudilerin, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Deschauer, "Alman hükümeti, özellikle mevcut gergin durumda bir provokasyon teşkil eden Bakan Ben-Gvir'in, Harem-i Şerif'e yaptığı ziyareti kınıyor." dedi.

Alman hükümetinin, Harem-i Şerif'in tarihsel statükosunu tehlikeye atacak tek taraflı adımları reddettiğini aktaran Deschauer, "İsrail hükümetinden bu tür kasıtlı provokasyonları engellemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Deschauer, özellikle mevcut durumda "bu tür ateşle oynamaların" son derece tehlikeli olduğunu ve " Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de güvenliği tehlikeye attığını" kaydetti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan fanatik Yahudilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Yitzhak Wasserlauf'un yanı sıra fanatik Yahudiler, dün, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, Aksa'ya düzenlenen baskına katılmıştı.

Mescid-i Aksa'da bazı fanatik Yahudilerin yerlere kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği görülmüştü.

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor. Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Kaynak: AA

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