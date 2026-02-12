Alman Mahkeme, Silah İhracatına İtirazı Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alman Mahkeme, Silah İhracatına İtirazı Reddetti

12.02.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatına yönelik itirazı kabul etmedi.

Alman Federal Anayasa Mahkemesi, İsrail'e silah ihracatının yasaklanması amacıyla yapılan itirazı reddetti.

Karlsruhe kentinde bulunan Alman Federal Anayasa Mahkemesi, Filistinli başvurucunun İsrail'e silah ihracatı için verilen hükümet izinlerine yaptığı itirazı değerlendirdi.

Mahkeme, itirazı reddederek yerel mahkemenin daha önce verdiği kararı bozmamış oldu.

Davacı, Hessen'de Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi tarafından Alman silah şirketine tank yedek parçaları ihracatı için verilen izne karşı yasal işlem başlatmıştı.

Hessen Yüksek İdari Mahkemesi, Eylül 2025'te Frankfurt İdari Mahkemesi tarafından verilen geçici tedbir kararına karşı yaptığı itirazı, esas olarak usulsüzlük gerekçesiyle reddetmişti.

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı tartışması

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı, ülkede son yıllarda süregelen tartışma konusu oldu.

İsrail'in Ekim 2023'te Filistin'e başlattığı saldırılarının ardından Almanya, İsrail ile dayanışma göstermek amacıyla silah ihracatını önemli ölçüde artırmış ve önceliklendirmişti.

Eski Başbakan Olaf Scholz hükümeti, 6 Mayıs 2025'te görevden ayrılmadan önce İsrail'e yaklaşık yarım milyar avro değerinde ihracat lisansı vermişti.

Bu lisanslara karşı Alman mahkemelerinde çeşitli davalar açılmıştı.

2025'in yaz aylarında Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki yeni Alman hükümeti, İsrail'in giderek daha saldırgan eylemleri ve Gazze Şeridi'ndeki insani durum ışığında, Gazze savaşında kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını artık onaylamama kararı almıştı ancak bu kısmi ambargo daha sonra kaldırıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Savunma, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Mahkeme, Silah İhracatına İtirazı Reddetti - Son Dakika

İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

14:26
Alarmları kurun A Milli Takım için büyük gün
Alarmları kurun! A Milli Takım için büyük gün
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:30:50. #7.11#
SON DAKİKA: Alman Mahkeme, Silah İhracatına İtirazı Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.