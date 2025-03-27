Alman Otomobilcilerden ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika
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Alman Otomobilcilerden ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı

VDA, ABD'nin otomobil ithalatındaki %25 gümrük vergisinin ekonomik etkileri için müzakere çağrısında bulundu.

27.03.2025 13:16
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Alman Otomobilciler Birliği (VDA) ABD otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisinin ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bu konu için derhal müzakere çağrısında bulundu.

VDA Başkanı Hildegard Müller, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen araçlara yönelik yüzde 25'lik ithalat vergisini değerlendirdi.

Nisan ayı başında yürürlüğe girmesi planlanan söz konusu tarifelerin hem şirketler hem de otomotiv endüstrisinin iç içe geçmiş küresel tedarik zincirleri için önemli bir yük teşkil ettiğini belirten Müller, Kuzey Amerika da dahil olmak üzere tüketiciler için de olumsuz sonuçları olacağını ifade etti.

Müller, "(ABD'nin gümrük tarifesi) Bu, sonuçta her iki tarafta büyüme ve refahı olumsuz yönde etkileyecek." dedi.

Ek gümrük tarifelerinin, Avrupa Birliği'nden (AB) ABD'ye yapılan ihracat üzerinde önemli olumsuz etki oluşturacağını da belirten Müller, ancak ABD ekonomisini de doğrudan etkileyeceğini savundu.

Müller, temelde Transatlantik Ortaklığın, serbest ve adil ticaretin her iki taraf için de büyük ekonomik öneme sahip olduğunu ifade ederek, "(Ortaklık) Atlantik'in her iki yakasında da büyüme, refah ve istihdamın garantisidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Alman otomotiv endüstrisi, ABD ve AB arasında ikili bir anlaşma için derhal müzakerelere başlanması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullanan Müller, bunun otomotiv ürünlerine yönelik çeşitli tarife ve tarife dışı engellerin tartışılması için bir forum sağlayacağını ve daha dengeli bir yaklaşıma yol açabileceğini belirtti.

ABD'de Alman üreticiler

VDA'ya göre orta ölçekli Alman otomotiv şirketlerinin yüzde 86'sı ABD'nin çok sayıda ülke ve bölgeye uyguladığı gümrük vergilerinin kendilerini de etkileyeceğini düşünüyor.

Birliğin verilerine göre, Alman otomotiv endüstrisi ABD'de yaklaşık 138 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bunların 48 bini otomobil üreticileri için, 90 bine ise Alman tedarikçiler için çalışıyor.

Alman üreticiler geçen yıl ABD'de 844 bin üzerinde araç üretti ve bunların yaklaşık yarısı dünya çapında ihraç edildi. ABD, Alman otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunuyor.

VDA verilerine göre, 2023'te Almanya'dan ABD'ye yaklaşık 400 bin otomobil ihraç edildi.

Trump'ın yeni tarifeleri

Başkan Trump, 2 Nisan'da açıklanması planlanan karşılıklı tarifeler öncesinde, ithal otomobil ve hafif ticari araçlar ile temel otomobil parçalarına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Trump, söz konusu tarifelerin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini belirterek, ABD'de üretilen otomobillere tarife uygulanmayacağını aktardı. Beyaz Saray yetkilisi Will Scharf, Trump'a imzalatmak üzere kararnameyi sunarken, otomobil tarifeleri ile ABD için yıllık 100 milyar dolardan fazla gelir sağlamasının beklendiğini belirtti.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2024 yılında Amerikalılar yaklaşık 16 milyon araç satın aldı ve bunların yüzde 50'sini ithal araçlar oluşturdu.

Ayrıca 2024'te ABD'nin otomobil parçalarındaki ticaret açığı 93,5 milyar dolara ulaştı. Öte yandan, ABD'de Amerikan ve yabancı firmalar dahil olmak üzere otomobil ve otomobil parçaları endüstrisinde yaklaşık bir milyon kişinin istihdam edildiği kaydedildi.

Geçen yıl itibarıyla otomotiv parça üretiminde yaklaşık 553 bin 300 kişinin istihdam edildiği, bu rakamın 2000 yılından bu yana yüzde 34 azaldığı bildirildi.

ABD'li araştırma şirketi Bernstein'a göre, ABD'de satılan tüm araçların neredeyse yarısı ve bu ülkede monte edilen bileşenlerin yaklaşık yüzde 60'ı ithal ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Otomobil, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alman Otomobilcilerden ABD'ye Gümrük Vergisi Uyarısı - Son Dakika

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